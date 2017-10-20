'Türkiye'nin Rohingya krizine gösterdiği çabayı takdir ediyoruz'

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 9. Zirvesine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Şehriyar Alem, Türkiye ile ülkesi arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye ve Bangladeş arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilere değinen Alem, Türkiye'nin geçmişten bu yana Bangladeş'in önemli bir dostu olduğunun altını çizdi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çok iyi seviyede olduğuna dikkati çeken Alem, "Türkiye ve Bangladeş arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar güçlü." diye konuştu.

"Türkiye'nin gösterdiği çabayı takdir ediyoruz"

Alem, "Türkiye, Rohingya krizinde ilk tepki gösteren ülkelerden biri oldu. Cumhurbaşkanının (Recep Tayyip Erdoğan'ın) eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı kardeşim Mevlüt (Çavuşoğlu) de dahil iki önemli bakanla Bangladeş'e gelerek, buradaki iki kampı gezdi ve insani kaynakları seferber ettiler. Ayrıca, bu meseleyi çözmek ve Myanmar üzerinde baskı oluşturmasına yönelik destek kazanmak için uluslararası alanda çalışıyorlar."

Arakanlı Müslümanlarla ilgili son durumunun hala çok kötü olduğunu aktaran Alem, "(Bangladeş'te) Bu kez yaklaşık 550 bin, geçen yıl 87 bin Arakanlı kabul ettik. 1990'lardan beri 334 bin Arakanlı'ya ev sahipliği yapıyoruz. Toplam rakam 900 binin üzerinde. Bu insanlar televizyonlarda gördüğünüz ve sizin televizyon kanallarınızın da gelip gördüğü o alanlarda kalıyor." dedi.

Bangladeşli Bakan Alem, "Myanmar'ın batısında yer alan Arakan eyaletindeki sınır boyunca, iki ayrı kent olan Buthidaung ve Maungdav şu anda terk edildi." açıklamasında bulundu.

Binlerce Müslüman hayatını kaybetti

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan itibaren binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda yüzlerce köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Kaynak: AA