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Türkiye'nin milli savaş uçağı Hürjet Londra'da sergilendi

İngiltere'de düzenlenen ve dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden Farnborough Airshow'da Türkiye'nin milli savaş uçağı projelerinden 'Hürjet' sergilendi.

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Türkiye'nin milli savaş uçağı projelerinden, jet ve yakın uçuş için tasarlanan 'Hürjet'in birebir yer prototipi, İngiltere'nin başkenti Londra'da boy gösterdi. 'Hürjet', dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden Farnborough Airshow'da yer aldı.

Atak Helikopteri Londra semalarında

Fuarda, 'Hürjet'le birlikte TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen 'Kanatlı Güdüm Kiti', 'Hassas Güdüm Kiti-82', hava füzeleri 'Gökdoğan' ve 'Bozdoğan' ile birlikte ASELSAN tarafından geliştirilen 'Teber Lazer Güdüm Kiti MK-81', 'MK-82' ve 'L-Umtas'tan oluşan yerli mühimmatlar da yer aldı.

Airshow'da ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilen Atak helikopteri de bir gösteri yaptı. Atak helikopterinin yaptığı gösteri, organizasyona katılan havacılık uzmanları ve askeri yetkililer tarafından büyük ilgiyle izlendi. 

'Hürjet'in yer prototipi ,16-22 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'deki Farnborough Airshow'da dijital kamuflajlı olarak sergileniyor.

Kaynak: DHA 


 

Etiketler: londra, hürjet, farnborough airshow
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