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"Türkiye'nin Libya'ya desteğini takdirle karşılıyoruz"

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Zayid Ammari, ülkesindeki uzlaşı sürecinde Türkiye'nin desteğini takdirle karşıladığını belirtti.

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&quot;Türkiyenin Libyaya desteğini takdirle karşılıyoruz&quot;

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Zayid Ammari ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmed Doğan, Başkanlık konseyinde bir araya geldi.

UMH'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de tedavi olan Libyalı yaralılar ve Türk şirketlerinin Libya'daki projelere devam etmesine ilişkin konular ele alındı.

Ülkesindeki uzlaşı sürecinde Türkiye'nin desteğini takdirle karşıladığını belirten Ammari, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, seçimlerdeki başarısı nedeniyle tebrik etti.

Büyükelçi Doğan ise Türkiye'nin, Libya'da UMH'yi desteklemeyi ve istikrara ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: AA

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