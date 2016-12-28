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Türkiye'nin Houston Başkonsolosu'ndan Dallas Morning News'e cevap

ABD gazetelerinden Dallas Morning News'in "Rus Büyükelçi Öldürüldü" manşetine cevaben Houston Başkonsolosu Alkan'ın "Türkiye, Suikastı Kınamaktadır" başlıklı bir yazısı yayımlandı.

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Türkiyenin Houston Başkonsolosundan Dallas Morning Newse cevap
ABD'nin güney bölgesindeki etkin gazetelerden Dallas Morning News'te Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan imzasıyla yayımlanan "Türkiye, Suikastı Kınamaktadır" başlıklı yazıda, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin Türk-Rus ilişkilerini gölgelemeyeceği belirtildi.
 
"Saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılacağına dair inancımız tamdır"
 
Dallas Morning News gazetesinin 20 Aralık tarihindeki "Rus Büyükelçi Öldürüldü" başlıklı manşetine cevaben Houston Başkonsolosu Alkan tarafından kaleme alınan yazı, gazetenin dünkü sayısında yayımlandı.
 
Alkan yazısında, Büyükelçi Karlov'un hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını Türkiye'nin en güçlü şekilde kınadığına dikkati çekerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mutabık kaldıkları üzere, Türk ve Rus ortak ekibi alçakça düzenlenen bu terör saldırısına yönelik soruşturmayı kapsamlı şekilde sürdürmektedir. Saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılacağına dair inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.
 
"Türk-Rus ilişkilerini gölgelemeyecek"
 
Karlov'un zor zamanlarda Türk-Rus ilişkilerini geliştirmeye gayret eden "seçkin bir diplomat" olduğuna değinen Alkan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin, Büyükelçi Karlov'un anısını yaşatmaya ve bu korkakça saldırının Türk-Rus ilişkilerini gölgelemesine müsaade etmeyeceklerine dair ortak kararlılıklarını ifade etmişlerdir." vurgusunu yaptı.
 
Alkan, iki ülke arasında son dönemdeki yakınlaşmaya işaret ederek, Türkiye ve Rusya'nın Halep'te vesile oldukları ateşkes sayesinde 40 bini aşkın Suriyelinin kuşatma altındaki bölgeden güvenle tahliye edilebildiğini hatırlattı.
 
"Türkiye, Rusya ve diğer ortaklarıyla terörün her türlüsüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı sual edilemez." değerlendirmesini yapan Alkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ'a karşı verdiği mücadelenin "Suriyelilere ve ötesine umut kaynağı olduğunu" ifade etti. AA
 
Etiketler: türkiye, abd, Rus Büyükelçi
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