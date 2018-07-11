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Türkiye'nin gururu 'T129 ATAK' Brüksel semalarında

29 ülke liderini Brüksel'de bir araya getiren NATO Zirvesi, 25 askeri helikopterin hava gösterisiyle başladı. Onlardan biri de Türkiye'nin gururu T129 ATAK helikopteri oldu.

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Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi, helikopter şovu eşliğinde başladı. 13 farklı ülkenin 25 helikopteri gök yüzünde süzüldü.

Yerli ve milli savunma projelerinde Türkiye'nin gururu olan ATAK helikopterleri de gösteride yerini aldı.

NATO üyesi ülke liderleri gösteriyi hayranlıkla izledi.

Kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olan ATAK, Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine Nisan ayında girmişti.  

Trump ve Erdoğan gösteri alanına birlikte geçti

Liderler NATO Genel Sekreteri Stoltenberg eşliğinde gösterinin yapıldığı alana geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yürüdüğü o anlar kameralara yansıdı.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la bir süre sohbet etti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türkiye, T129 ATAK, nato, helikopter, brüksel, ATAK
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