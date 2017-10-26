'Türkiye'nin destekleri tarih kitaplarımızda yazılı kalacak'

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Başbakan Hayri, Türk halkına ve Başbakan Yıldırım'a gösterdiği sıcak misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Hayri, "Türkiye bizim için çok farklı bir ülke ve atmosfer. Ama Türkiye'ye indiğimiz zaman hissettiğimiz ruh ve atmosfer Mogadişu'dan ayrılırken hissettiğimizden farklı değil." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 2011'den bu yana giderek artan şekilde seyrettiğini belirten Hayri, "Bu ilişki, ihtiyaç anında oluşan bir ilişki olarak başladı. İhtiyaç hali de her zaman unutulması zor anlardır. Kişilerin kalplerinde yer alır." ifadesini kullandı.

Hayri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye yaptığı ziyareti hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Mogadişu'ya 2011'de dünyanın en büyük insani krizi sırasında geldiğinde Somali halkının kalbi bunu çok büyük bir şevkle karşıladı. Bunu takip eden yıllarda güvenlikle ilgili sorunlarımız ve artan krizde Türkiye ve Türk halkı yanımızda oldu. Bu tarihten beri devletimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Hükümetiniz tarafından bir havaalanı inşa edildi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2011'deki ziyareti sayesinde bir hastane, yollar inşa edildi, iş olanakları geliştirildi ama aynı zamanda bu ziyaret bize fırsat kapıları açtı. Bu dönemden itibaren de ilerleyen bir ilişki başladı."

THY'nin direkt uçuşları sayesinde Somali'nin dünyaya açıldığını vurgulayan Hayri, bütün bunların Somali halkı için çok büyük adımlar olduğunu söyledi. Hayri, "Somali halkı bunları hiçbir zaman unutmayacak." dedi.

Gelişmekte olan ve destek talep eden bir ülke olduklarının altını çizen Hayri, "Türkiye'nin destekleri bizim tarih kitaplarımızda yazılı kalacak ve ilelebet unutmayacağımız destekler olacak." ifadesini kullandı.

Hayri, Başbakan Yıldırım ile görüşmelerinde terörle mücadele, güvenlik, ekonomik büyüme, altyapı çalışmaları gibi konuları ele aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin bölge ve dünyadaki rolünün önemini bildiklerini vurgulayan Hayri, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi örgütler içinde Somali'nin sesi olacağı yönündeki Başbakan Yıldırım'ın sözlerini heyecanla karşıladığını kaydetti.

Kaynak: AA