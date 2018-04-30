  • 30 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.063
    EURO 4.91
  • BIST 104282.78
    ALTIN 171.884
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye'nin de katıldığı Katar'daki Şahin-20 Tatbikatı sona erdi

Türkiye'nin de katıldığı Katar'daki Şahin-20 Tatbikatı sona erdi

Katar'ın ev sahipliğinde Türkiye'nin de katılımıyla düzenlenen Şahin-20 Tatbikatı sona erdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyenin de katıldığı Katardaki Şahin-20 Tatbikatı sona erdi

Tatbikata Katar, kara, deniz ve hava kuvvetleri ile özel kuvvetlerin katıldığı ifade edilen açıklamada, hava kuvvetlerinin temel tatbikatlarından biri olan bu tatbikatın, öncelikle hava savunma güçlerinin ülke hava sahasını korumadaki rolü ile diğer kuvvetlerin onlara desteklerini kapsadığı aktarıldı.

Ayrıca gerektiğinde dost ülkelerle yapılan ortak operasyonların da tatbikat çalışmalarına dahil edildiği kaydedilen açıklamada, bu sayede Katar hava kuvvetleri ile diğer ülkelerin hava kuvvetleri arasında koordinasyonun amaçlandığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından 19 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın ev sahipliğinde 22-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Şahin-20 Tatbikatı'nda Türkiye ve Katar Hava Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği, koordinasyon ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması amaçlandığı belirtilmişti.

Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 3 F-16 uçağı ve destek unsurları ile Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvveti Komutanlığı personeli katılacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER