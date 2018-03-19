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Buradasınız : » » Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı

Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı

Türkiye'nin Danimarka'daki büyükelçilik binasına 4 saldırgan tarafından molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadı.

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Türkiyenin Danimarka Büyükelçiliğine molotoflu saldırı

Kopenhag Emniyetinden Torben Madsen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede devriye gezen polislerin olayı saat 02.55’te fark ettiğini belirtti.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin gönderildiğini söyleyen Madsen, olayı fark eden polis ekibinin kaçan kişileri yakalamak yerine binada çıkan yangını söndürmeye odaklandığını kaydetti.

Madsen, büyükelçilik binasına 4 saldırgan tarafından 4 molotofkokteyli atıldığını düşündüklerini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Madsen, saldırganların kim olabileceği hakkında bilgi paylaşmadı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak büyükelçilik binasında hasar meydana geldi.

Büyükelçilikten henüz bir açıklama yapılmazken bina önünde polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA 

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