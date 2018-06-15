Türkiye'nin çabaları Münbiç düğümünü çözdü

ABD ordusunda Suriye politikası için çatlak sesler dışarı sızmaya devam ediyor.

Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'nın (EUCOM) Suriye politikalarıyla ilgili rahatsızlığını çeşitli kanallarla anlattığı ortaya çıktı.

Münbiç Yol Haritası, ABD'de Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) panelinde masaya yatırıldı.

Münbiç yol haritası başarılı olur

Panele ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, askere yakınlığıyla bilinen dış politika uzmanı Mark Perry, SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak katıldı.

Büyükelçisi James Jeffrey, Münbiç yol haritasının başarılı olacağını tahmin ettiğini söyledi.

ABD, Türkiye'nin büyük rol oynamasına karşı

Panelde Türkiye’nin askeri ile bölgede etkisini artırdığı ve söz sahibi aktörlerden biri olduğu görüşü hakimdi.

Jeffrey, ABD'nin Türkiye'nin bölgede büyük rol oynamasına karşı çıktığından bahsetti.

Türkiye'nin kararlılığı bir kez daha ortada

Ancak Türkiye'nin kararlı davrandığını, Münbiç'te anlaşma noktasına gelinmesinin bunun sonucu olduğunu söyledi.

"ABD, Türkiye'nin bölgede büyük rol oynamasına karşı çıktı ancak Türkiye kararlı davrandı. Münbiç'te anlaşma noktasına gelinmesi bunun sonucu."

SETA Washington Araştırmaları Direktörü Kılıç Buğra Kanat da Suriye sorununun çözümünde Türkiye'nin çabalarını hatırlattı.

Suriye sorununun çözümünde önemli aktör

Türk askerinin varlığının Türkiye'yi diplomatik olarak Suriye sorununun çözümünde önemli bir aktör haline getirdiğini söyledi.

Panelde, ABD ordusunda Suriye politikaları konusundaki görüş ayrılıkları da konuşuldu.

Suriye stratejisinden rahatsızlar

Büyükelçi Jeffrey, hem askeri hem de sivil yetkililerin kendisini aradığını söyledi.

Bunlar ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Suriye'deki faaliyetleri ve bunların Türkiye ile ABD ilişkilerine etkisinden rahatsızlık duyanlar.

CENTCOM'un faaliyetleri için sitem ettiler

Dış politika uzmanı ve araştırmacı-yazar Mark Perry de kendisini EUCOM'dan üst düzey bir subayın aradığını anlattı.

CENTCOM'un Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı sitem ettiğinden bahsetti.

Münbiç, ABD ile ilişkileri normalleştirdi

EUCOM komutanları, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile işbirliği yapılmasının, Türkiye'nin NATO içerisindeki rolüne mal olduğu düşüncesinde olduklarını söyledi.

Panelistlere göre Münbiç anlaşmasının Ankara ile Washington arasındaki güven sorununu tamir etti, iki ülkenin Ortadoğu’da birbirlerine ihtiyaçları var.

Türkiye ve ABD'nin birbirlerine ihtiyaçları var

Büyükelçi Jeffrey DEAŞ’ın yarattığı tehdidin büyük ölçüde azaldığını, Ankara ile Washington'un İran, Rusya ve Esed rejimine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Jeffrey Washingtonun Türkiye gibi müttefikleri ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber/AA