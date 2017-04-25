Türkiye'den uluslararası topluma Yemen çağrısı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Yemen'de yaşanan krizle ilgili dünyanın artık konuşmakla vakit kaybetmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer biz yangını orada söndürmeyi başaramazsak yarın çok geç olabilir. Bu yangın önce Yemen'i, sonra bölgeyi ve en son bütün uygar dünyayı tehdit edebilir." dedi.

Kaynak, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen “Yemen'deki İnsani Krize İlişkin Üst Düzeyli Taahhüt Konferansı”nda yaptığı konuşmada, Yemen'de gerekli adımların atılmaması durumunda 500 bin çocuğun ölümle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

BM, İsviçre ve İsveç'in iş birliğiyle organize edilen konferansta katılımcılara hitap eden Kaynak, "Türkiye olarak temennimiz dost ve kardeş ülke Yemen'de akan kanın durması ve insanların hak ettikleri yardımlara bir an önce kavuşabilmesidir." dedi.

Kaynak, Yemen'in nüfusunun neredeyse yüzde 80'ninden fazlasının insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, ülkedeki şehirlerin ve tarihi mirasın harap olduğunu ve bu durumun da terör örgütleri için elverişli ortam oluşturduğunu ifade etti.

Konferansa katılan ülkelere çağrıda bulunan Kaynak, şöyle konuştu:

"Eğer biz yangını orada söndürmeyi başaramazsak yarın çok geç olabilir. Bu yangın önce Yemen'i, sonra bölgeyi ve en son bütün uygar dünyayı tehdit edebilir. Gelin artık konuşmakla vakit kaybetmeyelim. Süratle harekete geçelim, her birimiz elimizi taşın altına koyalım. Yemeni uluslararası camiada hak ettiği yere ve o tarihi önemine uygun bir seviyeye ulaştıralım."

"Suriye konusunda verilen sözler tutulmadı"

Kaynak, Suriye'de tarihin en büyük dramlarından birinin yaşandığının altını çizerek, "Bir diktatör (Beşşar Esed) maalesef akla hayale gelmeyecek yöntemlerle kendi halkını, yetişkin, erkek, kadın ve çocuk demeden katletmektedir. Gerektiğinde kimyasal silah kullanmaktan da çekinmemektedir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Suriye krizinin başladığı 2011'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açık kapı politikası uyguladığını anlatan Kaynak, Türkiye'nin savaştan, kıtlıktan, açlıktan ve ölümden kaçan tüm Suriyeli kardeşlerine kucağını açtığını ifade etti.

Kaynak, Türkiye'de 3 milyonun üzerinde sığınmacının barındığını, 6 yıllık süreçte kamu ve özel sektörün Suriyeli sığınmacılar için harcadığı toplam miktarın 25 milyar doların üzerinde olduğunu kaydetti. Kaynak, "Ancak bizi üzen ülkemizin bu konuda yalnız bırakılması ve Suriye konusunda da verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve katkıların yapılamamasıdır." diye konuştu.

"Türkiye dünyanın en cömert ülkelerinden"

Ülkelerin birbirine olan güvensizliği ve uluslararası camiada yaşanan güç gösterileri nedeniyle en hayati konularda dahi ortak kararların alınamadığına vurgu yapan Başbakan Yardımcısı Kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dünya 5'ten büyüktür" sözünün ne kadar haklı olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.

Kaynak, Türkiye'nin 2015 verilerine göre 3 milyar 200 milyon dolar acil insani yardımda bulunduğunu, 2016 yılında da bu rakamın 5,8 milyar dolara çıkacağının anlaşıldığını belirterek, bu yardımlarla Türkiye'nin dünyanın en cömert ülkeleri arasına girdiğine işaret etti.

Konferans için 1 milyon dolarlık taahhüt

Kaynak, Türkiye'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı aracılığıyla 2012'den itibaren Yemen'e acil insani yardımları kesintisiz olarak sürdürdüğünü bildirerek, savaş öncesi verilen 100 milyon dolarlık taahhüdün proje bazında yerine getirildiğini açıkladı.

Kaynak, Türk Kızılayının gelecek ay başında Yemen'e 10 ton insani yardım yapacağını, ülkede 2 hastane kuracakları bilgisini paylaşarak, "İlaç, gıda ve insani yardımlar dışında bu konferans için de 1 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunmak istiyorum." dedi.

Konferansa, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ve onlarca ülkeden bakanlar katılıyor.

BM Genel Sekreteri Guterres'in konferansın ardından bugün TSİ 17.45'te basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. AA