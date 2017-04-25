Türkiye'den Somali'ye insani yardım atağı

Somali 2011'deki büyük kuraklığın ardından yeniden açlık krizinin pençesinde.

Yaklaşık 12 milyonluk nüfusunun neredeyse 6 milyonu kuraklığın etkisi altında olan Somali'de halk hayatta kalabilmek için uluslararası toplumdan gelecek yardımı bekliyor.

AA muhabirinin, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Somali'deki kuraklık ve kıtlıkla mücadele çerçevesinde Türk yardım kuruluşları önemli girişimlerde bulunuluyor.

Türk Kızılayı, ülkede, 11 Ağustos 2011'de insani yardım operasyonuna başlayarak hava ve deniz yoluyla bölgeye toplamda 20 sevkiyat düzenledi. 70 bin ton insani yardım malzemesini Somali'ye sevk eden Türk Kızılayı, 30 bin kişilik sığınma kampı kurdu.

Türk Kızılayının yardımları hız kesmiyor

Somali halkının gıda ihtiyacını da karşılayan Türk Kızılayı, mobil fırında yaklaşık 13 milyon ekmek üretti ve dağıttı. Ayrıca mobil mutfakta yaklaşık 14 milyon kap yemek hazırlayan Kızılay, mart ayında ise uçakla 1 ton bebek maması ve mutfak setini bölgeye ulaştırdı.

Türk Kızılayı, Katar Kızılayı ile iş birliği halinde bölgedeki yol ve çevre temizliği işlerini de üstleniyor.

Kentsel dönüşüm ve belediyecilik projesi kapsamında 62 dönüm arazi üzerine fen işleri kampüsü kuran Türk Kızılayı, bölgede sağlık meslek yüksekokulu da inşa etti. Türk Kızılayı, Türkiye'den satın aldığı 17 iş makinası, 40 araç ve 134 kalem garaj ekipmanıyla ülkede inşa edilen beton santrali, parke taşı ve bordür üretim tesisiyle Somali'deki kentsel dönüşüme katkı verdi.

Somali'ye şu ana kadar yaklaşık 180 milyon liralık kaynak aktaran Türk Kızılayı, bölgeye gemiyle un, şeker, ilaç ve hijyen malzemesinden oluşan 12 bin ton insani yardım malzemesi sevk etmeyi planlıyor.

TDV'den "Bir Damla Hayat" su kuyuları projesi

TDV de Somali'nin de aralarında bulunduğu Kenya, Etiyopya ve Güney Sudan gibi ülkelerde yaşanan kuraklık nedeniyle 18 bin aileye gıda yardımı ulaştırmaya başladı. TDV, 2 milyon 544 bin lira tutarındaki 18 bin gıda kolisini bu ay sonuna kadar ihtiyaç sahiplerine iletecek.

Diyanet Vakfı, Somaliland'daki Shirwac, Arra'ad ve Togdheer bölgelerinde ise toplamda bin 500 gıda kolisinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Kuraklığın pençesinde kavrulan Somali'de 3 büyük su kuyusu açan TDV, ülkede ayrıca Benadır, Galmudug ve Awdal'da 30 ton kapasiteli su kuyusu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıf, 10 ton su kapasitesine sahip bu kuyuların ortalama 20-25 yıl boyunca bölge halkının temiz içme suyu sıkıntısını gidereceğini belirtiyor.

İHH'dan "Doğu Afrika Acil Yardım Projesi"

İHH, aylardır yağmurun yağmadığı, kuyuların kuruduğu ve halkın susuzluk çektiği Somali'de acil yardım projelerine aralıksız devam ediyor. İHH, kuraklığa bağlı ölümlerin ve göçlerin yaşandığı Somali'yle ilgili, "Doğu Afrika Acil Yardım Projesi" çerçevesinde rapor hazırlayıp kamuoyuyla paylaştı.

Ardından hayırseverlerin desteğiyle Somali halkına gıda ve su yardımlarını ulaştıran İHH, bölgedeki su sorununa kalıcı bir çözüm sağlamak için bir dizi projeyi de hayata geçiriyor.

İHH, tankerlerle 500 bin litre temiz su dağıtarak 150 bin Somalilinin su ihtiyacını karşıladı.

Ayrıca 5 bin gıda paketini 40 bine yakın mağdur ve mazluma götüren kuruluş, İslam Kalkınma Bankası ile başlattığı "Derin Su Kuyuları Projesi"yle de 31 yeni su kuyusunu Somali halkının hizmetine sundu. AA