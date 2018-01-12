Türkiye'den Somalili askerlere özel eğitim

Türk askerleri Mogadişu'da, subay ve astsubayları Somali ordusuna kazandırmak için her koşula uyum sağlayabilen askeri eğitim programı uyguluyor. Türk görev kuvveti bünyesinde, 100 subay ve 50 astsubay eğitim almakta. Her 3 ayda bir, 1 piyade bölüğü eğitimlerini tamamlayarak Somali ordusuna katılıyor. Karacı ve denizci asklerin eğitim aldığı kışlada Somalili askerlerin sağlığıyla da yakından ilgileniliyor.

Üstte görev yapan Tuğgeneral Abdullahi Warsame Takar, eğitimlerin sadece askeri konular da değil, tarih ve Türkçe derslerini de içerdiğini belirterek, "Somalili askerlere verilen eğitimlerle daha disiplinli bir ordu yetiştiriyoruz." dedi.

"Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederiz"

Somalili subay ve astsubayların eğitimlerden çok memnun olduğunu söyleyen askeri öğrenci İsmail Abdullah Muhammed, "500 yıl önce somali zor durumdaydı, Türkiye geldi yardım etti. Bugün yine zor durumdayız, Türkiye zor günümüzde yanımızda oldu." dedi.

Somali'ye desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Askeri öğrenci Necip Seyid Aliriz de "Biz sizi çok seviyoruz. Türkiye’yi çok seviyoruz. Türk askeri burada sadece askeri eğitim vermiyor pek çok insani faaliyete de katılıyor. Bu okulda duvarlar çok kötü durumdaydı, boyanıyor, sıralar da tamir edildi, şimdi orada pırıl pırıl Somalili çocuklar eğitim görüyor. Türk askeri burada olduğu için çok mutlu ve çok gururluyuz." şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber