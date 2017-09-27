Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye'nin KKTC'ye her alanda katkı sağladığını belirterek, "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi adanın kaderini değiştirecek." dedi.

Başbakan Özgürgün, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kabulde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da hazır bulundu.

Özgürgün, kabulde yaptığı konuşmada, ana vatan Türkiye ile her alanda iş birliğinin geliştirilmesi hedefinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin KKTC'ye her alanda katkı sağladığını dile getiren Özgürgün, Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi'nin adanın kaderini değiştireceğini ifade etti.

Başbakan Özgürgün, adaya yapılacak her türlü yatırım ve iş birliğini değerli bulduklarını vurgulayarak, "Kıbrıs sorunu çözümlenemiyor diye ekonominin gelişmesini geri plana atamayız." diye konuştu.

"Asrın Projesi" olarak da adlandırılan Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi, 17 Ekim 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı. KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak proje, Anamur Dragon Çayı üzerindeki Alaköprü Barajı'ndan 75 milyon metreküp suyun, Akdeniz'e döşenen boru hattı vasıtasıyla Girne yakınlarında inşa edilen Geçitköy Barajı'na aktarılmasını kapsıyor.