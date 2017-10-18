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Türkiye'den işgalci İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerde bin 588 konut daha inşa etme kararını kınadı.

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Türkiyeden işgalci İsraile kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerde bin 588 konut daha inşa etme kararını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail makamlarının işgal altında tutmakta oldukları Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerde bin 588 konutun daha inşasına ilişkin süreci ilerletmelerini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Filistin halkının en temel haklarına yönelik bu kabul edilemez ihlallerin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiği" vurgulandı.

Etiketler: israil, yahudi, Batı Şeria, Dışişleri Bakanlığı
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