Türkiye'den atanan öğretmenlerden Afganistan'da eğitim

27 kız öğrencinin diploma aldığı lisedeki mezuniyet törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Mustafa Erdeviren, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk, Akça Kaymakamı Anne Murad Şahi, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Akça İlçe Eğitim Müdürü Abdullah Sahibzade, Habibe Kadiri Kız Lisesi'nin, Akça'nın eğitim alanındaki yükselişinin simgesi olduğunu söyledi.

Bu okuldan mezun olan kızların çoğunun Türkiye'de yüksek eğitimine devam ettiğine dikkati çeken Sahibzade, Türkiye'nin bu yardımının unutulmaz olduğunu vurguladı.

Başkonsolos Erdeviren de Türkiye'nin Afganistan'da tek okulunun bulunduğunu hatırlatarak Türkiye adına açılan diğer okulların Türkiye devletine bağlı olmadığını kaydetti.

Erdeviren, Habibe Kadiri Kız Lisesi dışındaki diğer okulların FETÖ'ye ait olduğunu belirterek, ''Onların nasıl bir hain olduğunu 15 Temmuz'da tüm dünya gördü.'' dedi.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Bulduk ise Afganistan için eğitimin çok önemli olduğunu, bu nedenle herkesin daha çok eğitim alanına yoğunlaşması gerektiğini vurguladı.

Bulduk, TİKA'nın Afganistan'da özellikle eğitim alanındaki faaliyetlerini sürdüreceğini aktardı.

Konuşmaların ardından öğrenciler skeçler sundu ve mezunlara diplomaları verildi.

Afgan iş adamı Bereketullah Kadiri tarafından 2007'de inşa edilen Habibe Kadiri Kız Lisesi'nin tefrişatını TİKA yaptırmıştı.

Okulda Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye'den atadığı öğretmenler eğitim veriyor.