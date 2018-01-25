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Buradasınız : » » Türkiye'den AİHM'e yapılan başvuru sayısı azaldı

Türkiye'den AİHM'e yapılan başvuru sayısı azaldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2017 yılı faaliyet raporu, Strazburg'da düzenlenen bir toplantıyla açıklandı. Türkiye'den AİHM'e geçen yıl 7 bin 500 başvuru yapıldı.

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Türkiyeden AİHMe yapılan başvuru sayısı azaldı

AİHM Başkanı Guido Raimondi, bekleyen başvurular ve karara bağlanan davalar hakkında bilgi vererek, "1 Ocak itibarıyla üye ülkelerden AİHM'e yapılmış 56 bin 250 dava başvurusu bulunmaktadır." dedi.

AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Raimondi, ilk sırada 9 bin 920 başvuruyla Romanya, ikinci sırada 7 bin 747 başvuruyla Rusya ve üçüncü sırada da 7 bin 500 başvuruyla Türkiye'nin yer aldığını açıkladı.

Bu ülkeleri Ukrayna, İtalya ve Macaristan'ın takip ettiğini dile getiren Raimondi, 2017'de bir önceki yıla oranla yapılan başvuruların sayısında düşüş olduğunu söyledi. AİHM'e 2016 yılında 79 bin 750 başvuru yapılmıştı.

Türkiye 2016 yılını 12 bin 600 başvuru ile ikinci sırada tamamlamıştı. 2016'da ilk sırada yer alan Ukrayna, bu yıl dördüncü sıraya gerilerken ilk sıraya çıkan Romanya'nın, cezaevlerindeki aşırı yoğunluk ve cezaevi şartları nedeniyle dava konusu olduğu belirtildi.

Raimondi, 2017'de 70 bin 356 başvurunun kabul edilmediğini ve bu rakamın, 2016'ya göre yüzde 92 artış anlamına geldiğini vurguladı.

AİHM'in geçen yıl toplam bin 68 davada kararını açıklandığına işaret eden Raimondi, bu kararların 305'inin Rusya, 116'sının Türkiye, 87'sinin Ukrayna ve 69'unun da Romanya hakkında olduğunu söyledi.

Raimondi ayrıca davalarda ortalama karar verme süresinin 18 ay olarak hesaplandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, başvuru sayısı, ahim
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