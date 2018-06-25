Türkiye'deki seçimler Rus basınına böyle yansıdı

Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan, seçiminden zaferle çıkarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ

Seçimler Rusya'da da ilgi ile takip edildi ve açıklanan ilk sonuçlar Rus basınına şöyle yansıdı:

Rus haber ajansı Ria Novosti:

Erdoğan’ın yeniden seçilmesi Suriye barış süreci dahil olmak üzere Rusya ve Türkiye’nin ilişkilerinde öngörülebilirlik sağlayacak.

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin Suriye barış süreci dahil olmak üzere Rusya ve Türkiye’nin işbirliğinin kilit konularında öngörülebilirliği sağlayacağını duyurdu.

Slutskiy gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türkiye Rusya için önemli bir partner. Ortak çabalarla Suriye’de terörle mücadele ediyoruz, bölgede güvenliğin sağlanması için adımlar atıyoruz. Bu nedenden dolayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi Suriye barış süreci başta olmak üzere Rusya ve Türkiye’nin ilişkilerinin kilit noktalarında öngörülebilirlik sağlayacak” dedi.

Tass haber ajansı:

Erdoğan: Türkiye geçtiğimiz seçimlerde tüm dünyaya demokrasi dersi verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü düzenlenen seçimlerde ilk turda oyların yüzde 52.5’ini aldı. Erdoğan zaferini oyların tamamı sayılmadan ilan etti ve Türk halkının tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğinin altını çizdi. Erdoğan’ın rakibi Muharrem İnce ise oyların yüzde 30.7’sini aldı.

Türk halkı ilk kez aynı zamanda hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi yaptı.

İnterfaks:

Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan’ın kazandığını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 50’sinden fazlasını alarak kazandığını açıkladı.

Erdoğan Türkiye’nin dizlerine çökmesini bekleyenlere ders verdiğini belirterek, bu seçimlerde kazananın demokrasi ve halkın iradesi olduğunun altını çizdi.

Regnum.ru:

Kazanan Erdoğan ilk sözlerini verdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan sabah akşam çalışarak ülkeyi tüm dünya için örnek bir ülkeye çevireceğini ifade etti.

Erdoğan, yakın zamanda tüm eksiklikleri düzelteceklerini ve tüm görevlerini yerine getireceklerini belirtti.

Kommersant:

Recep Tayyip Erdoğan Suriye’nin temizlenmeye devam edilmesi sözünü verdi

Dün Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlendi. Oyların yüzde 50’sinden fazlasını alan Recep Tayyip Erdoğan terör örgütleri ile daha emin şekilde mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Erdoğan, Türkiye’nin Suriye topraklarını temizlemeye devam edecekleri ve evlerini terk eden Suriyelilerin güvenli şekilde oraya geri dönecekleri sözünü verdi.

Eho Moskvı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını ilan etti. Erdoğan milletvekili seçimlerinde de AKP’nin kazandığını açıklamalarına ekledi.

Kaynak: DHA