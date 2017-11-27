  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Türkiye'deki milli yas Mısır'da memnuniyetle karşılandı

Türkiye'deki milli yas Mısır'da memnuniyetle karşılandı

Mısır'ın Ariş kentindeki Ravda Camii'ne yönelik terör saldırısı nedeniyle Türkiye'de milli yas ilan edilmesi Mısır'da memnuniyetle karşılandı.

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Türkiyedeki milli yas Mısırda memnuniyetle karşılandı

Mısır'ın  Ariş kentindeki Ravda Camii'ni hedef alan ve 305 kişinin hayatını kaybettiği cuma günkü terör saldırısı nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi. 

Türkiye'nin bu hassasiyeti Mısır'da memnuniyetle karşılandı.

Mısırlı uzmanlar, bu adımın iki ülke ilişkileri için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve emekli büyükelçi İbrahim Yusri, "Böyle bir saldırı karşısında Türkiye'nin suskun kalacağını zannedenler yanılmıştır. Türkiye'nin bu asil tutumu göstermiştir ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap ve İslam dünyası için büyük bir kazanımdır." dedi. 

Öte yandan Ahram Stratejik Araştırmalar Merkezi'ndeki uluslararası ilişkiler uzmanlarından Atıf es-Sadavi de Türkiye'nin söz konusu tutumunun iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi adına son derece olumlu olduğunu söyledi.

Sadavi şunları kaydetti:

"Türk yönetimi tarafından 1 gün milli yas ilan edilmesi, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Mısır'a verdiği destek ve iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından son derece önemli. Memnuniyet verici bu tutum, Mısır'ı halk ve devlet olarak onurlandırmıştır. İki ülke arasındaki gerginliğe neden olan sebepler ise kalıcı değil, sonradan ortaya çıkmış geçici konulardır."

Kaynak: AA 

Etiketler: mısır, ariş, Ravda Camii, terör saldırısı
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