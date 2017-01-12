Türkiye Yemen'de 551 bin 300 kişiye yardım eli uzattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, geçen yıl Yemen'de 551 bin 300 kişiye yardım eli uzattı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf, mevcut iç karışıklık ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ekonomik ve sosyal yönden kötü durumda olan ve halkın uzun süredir yeterince hizmet görmediği Yemen'e yardımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2016'da Yemen'de, aralarında bebek mamalarının da bulunduğu 20 bin gıda paketi, 150 ton un, bin 300 kurban hissesi ve 300 bin kişiye su dağıtıldı, toplam 551 bin 300 kişiye yardım ulaştırıldı.

İHH, bu ay içerisinde de 5 bin kişiye ulaşarak acil gıda paketi dağıttı.

Vakıf ayrıca belirlediği özel bölgelere kuracağı mobil sağlık klinikleriyle de hastaların acil sağlık ihtiyaçlarını giderecek. AA