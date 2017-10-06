Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Biz Türkiye-Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz. Biz farklı, daha iyi bir dünyaya inanıyor ve bunun mümkün olacağını düşünüyoruz. Sadece mümkün değil, aslında bu gerekli. Dünyanın çok kutuplu, çok merkezli, hepimizin yer bulacağı yeni dönemini çiziyoruz. Bütün kültürlerin, siyasi ve ekonomik modellerin, bütün dinlerin değerli olduğundan bahsedeceğiz. Bazıları 'Medeniyetler İttifakı' diyor, biz de bunu onaylıyoruz." dedi.

Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan ile hem ikili hem de heyetler arası görüşmelerin çok iyi geçtiğini, ilişkileri çeşitlendirmek ve geliştirmek için bütüncül bir iş birliği haritası oluşturduklarını dile getiren Maduro, bunun Türkiye-Venezuela ilişkileri için yeni bir dönem olacağını ifade etti.

İki ülke diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yılının 24 Aralık'ta kutlanacağını vurgulayan Maduro, "Siyasi ilişkilerimiz olağanüstü ancak bu 60 yıl içinde maalesef kültürel ve insani yakınlaşmada ve ortak bir vizyon belirlemede biraz geri kalmıştık ve sanırım tam da bu noktada çok önemli bir adım attık." diye konuştu. Maduro, bugün iki ülke arasında imzalanan 5 anlaşmanın da bu yeni vizyonun ilk adımı olduğunu belirtti.

İmzalanan anlaşmalardan biri olan "havacılık anlaşması"nın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Maduro, "Caracas-İstanbul bağlantısının güçlenmesi için resmi, lojistik desteğimizi tamamen vereceğiz ve bu uçuş da havacılık iş birliğimizde önemli bir yer kaplayacaktır." şeklinde konuştu.

Maduro, turizm alanında da çok önemli bir iş birliği programı belirlediklerinin ve 2017-2019 yıllarını kapsayan bu programın her iki ülke için de yatırım olanakları sunacağının altını çizdi.

Başka önemli anlaşmalar da imzaladıklarını söyleyen Maduro, ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşmasının daha ileriye gitmek için ilk adım niteliği taşıdığını, iki ülkenin ekonomi bakanları tarafından da bunun da görüşmelerine başlandığını anlattı.

Nicolas Maduro, iki ülke tarım bakanlarının imza attığı mutabakat zaptının da tarım, kalkınma ve hayvancılık alanlarını kapsayacak adımları ortaya koyduğunu belirterek, "Hepimiz biliyoruz, Türkiye'nin bu alanlarda çok önemli girişimleri var." ifadesini kullandı.

Konuk Cumhurbaşkanı, imzalanan beşinci anlaşmanın da iki ülkenin güvenliği, uluslararası suç konularını düzenleyecek "güvenlik iş birliği anlaşması" olduğunu dile getirdi.

Söz konusu anlaşmaların çok önemli olduğuna değinen Maduro, şöyle devam etti:

"Ve gerçekten çok güçlü bir irademiz var. Biz Türkiye-Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz. Biz farklı, daha iyi bir dünyaya inanıyor ve bunun mümkün olacağını düşünüyoruz. Sadece mümkün değil, aslında bu gerekli. Dünyanın çok kutuplu, çok merkezli, hepimizin yer bulacağı yeni dönemini çiziyoruz. Bütün kültürlerin, siyasi ve ekonomik modellerin, bütün dinlerin değerli olduğundan bahsedeceğiz. Bazıları 'Medeniyetler İttifakı' diyor, biz de bunu onaylıyoruz. Kimse tek bir siyasi model, ekonomik model, kültürel vizyondan bahsedemez.

Tarihin, kendi halklarımızın yüzlerce yıllık kültür zenginliklerini kimse koparamaz. Biz bu dünyaya inanıyor ve attığımız her adımda bu yönde ilerlemek istiyoruz. Türkiye ile kurduğumuz ilişki de bana bunları hissettiriyor ve bu derin ikili ilişkiler çok kutuplu, çok diyaloglu, gelişimin, kalkınmanın paylaşılacağı dünyaya katkıda bulunacak. Bu yüzden Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

"Dünya beşten büyüktür"

Maduro'nun konuşmasını tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk cumhurbaşkanına İspanyolca teşekkür etti. Erdoğan, daha sonra, "Dünya beşten büyüktür." ifadelerini kullandı. AA