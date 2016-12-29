Türkiye ve Tayland KOBİ'lerinden işbirliği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, Tayland KOBİ Destekleme Kurumu ile mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, "Türkiye'nin göreceli olarak üstün olduğu teknolojiler, Tayland ile paylaşılacak. Türkiye ve Tayland KOBİ'leri güçlerini birleştirecek. Özellikle oto-lastik, lateks-kauçuk üretimi göz önünde bulundurularak, karşılıklı yatırımlar için firmalar teşvik edilecek." dedi.

Biçer, AA muhabirine, KOSGEB'in uluslararası iş birliklerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Tayland KOBİ'leri arasında ticari iş birliği faaliyetleri yürütmek üzere ülkenin başkenti Bangkok'a gittiklerini anlatan Biçer, burada Tayland KOBİ Destekleme Kurumu (OSMEP) ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

OSMEP ile KOSGEB arasında 2012 yılında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında gerçekleştirilen aktivitelere işaret eden Biçer, "Mutabakat zaptı kapsamında yapılan çalışmalarla, sahip olunan bilgi ve tecrübelerin karşılıklı paylaşılması amaçlandı. Bu çerçevede, ortak çalıştaylar düzenlenerek, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için teknik eğitimler, uzman değişimleri ve farklı etkinlikler organize edildi." diye konuştu.

Aradan geçen zaman zarfında iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da sağlamlaştığını belirten Biçer, bu ziyaretlerinde yaptıkları görüşmelerde de OSMEP'in yapısı ve büyüme hedefleriyle ilgi konu başlıklarının değerlendirildiğini anlattı. OSMEP yetkililerinin, KOSGEB'in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı hakkında kendilerinden bilgi aldığını ifade eden Biçer, destek modellerine ilişkin sunumlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

SPA ve sağlık sektöründe ortaklık çağrısı

Biçer, bu toplantılara geniş katılım sağlandığını ve görüşmeler sonunda, Tayland KOBİ Destekleme Kurumu ile mutabakat zaptı imzalandığını bildirerek, "Böylece, Türkiye'nin göreceli olarak üstün olduğu teknolojiler Tayland ile paylaşılacak. Özellikle oto-lastik, lateks-kauçuk üretimi göz önünde bulundurularak karşılıklı yatırımlar için firmalar teşvik edilecek." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Tayland arasında imzalanması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın da iki ülke KOBİ'lerinin ticaretini geliştirecek olumlu bir adım olacağına işaret eden Biçer, Tayland KOBİ Destekleme Kurumu yetkilisinin özellikle SPA ve sağlık sektöründe Tayland ve Türk sermayeli ortak şirketler kurulabileceğini söylediğini aktardı.

Biçer, ziyaret kapsamında, Mersin'de otomotiv, yazılım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren 14 Türk KOBİ ile aynı sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 120 Taylandlı KOBİ'nin bir araya getirildiğini, bu firmaların ürün ve hizmetlerini birbirlerine tanıttıklarını anlattı.