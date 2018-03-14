Türkiye ve Rusya arasında vize kolaylaşacak

Moskova’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısını yapan Bakan Lavrov, "Vize rejiminin kolaylaştırılması yönündeki atılacak adımları görüştük. Sonuç olarak bu aşamada vize kolaylaştırılmasına ilişkin atılacak adımlar, ileride vizesiz rejiminin yeniden uygulanması için şartların hazırlanması üzerinde çalışmaların ilk aşaması olabilecek" dedi.

Ayrıca Lavrov, vize rejiminin karşılıklı kolaylaştırılması konusunda Rusya’nın öncelliğinin Rusların güvenliği sağlanması olacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde, tarım ürünlerinin sevkiyatlarına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını ele aldıklarını da duyurdu.

"İkili alanda asıl dikkat ekonomi bakanlıklarımızın faaliyetlerine verildi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 37 artığını memnuniyetle dile getirdik. Tarım ürünleri dahil olmak üzere kısıtlamaların kaldırılmasında adımlar atmaya devam etme konusunda anlaştık. Bu birbirimize gönderdiğimiz diğer ürünleri de kapsıyor. Çoğunlukla bu sevkiyatları zorlaştıran bürokratik prosedürlerin kaldırılması gerektiğinden kaynaklanıyor."

Sergey Lavrov, Türkiye’nin S-400 sevkiyatlarının hızlandırılmasına dair isteğini de olumlu karşıladıklarını belirtti. Lavrov, "Görüşmede S-400 sevkiyatlarını da ele aldık, bu konu uzmanlar tarafından görüşülüyor. Türkiye tarafından gelen sevkiyatların hızlandırılması ricasına olumlu bakıyoruz" dedi.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Suriye’de üs kurduğu yönündeki haberlerle ilgili ise, "Suriye’de ABD’nin askeri üs kurma teşebbüsünde olduğunu biliyorum. Eminim ki ülkenin parçalanmasına yol açmak istiyorlar ve bunun için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar. Çeşitli provokasyonlar hazırlanıyor" dedi. Rus Dışişleri Bakanı, "sürekli Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu iddia eden Washington’ın, bunu sözlerle değil, eylemlerle kanıtlaması gerektiğini" de vurguladı.

Kaynak: İHA