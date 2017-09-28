Türkiye ve Bağdat hükümeti petrol ihracatında anlaştı

Irak'ta gayrimeşru referandumun ardından hamle üstüne hamle. Irak Başbakanlık Ofisi, Türkiye'nin ham petrol ihracatı için Bağdat hükümetiyle anlaştığını açıkladı.
Irak hükümeti, Türkiye'nin bölgeden petrol alırken sadece Bağdat yönetimini muhatap almayı kabul ettiğini duyurdu.
Irak Başbakanı Haydar El İbadi, IKBY'nin Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının denetimini Cuma gününe kadar merkezi hükümete devretmesini istedi.
Aksi halde Erbil ve Süleymaniye'nin tüm doğrudan uluslararası uçuş bağlantılarını askıya alacağını bildirdi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkezi hükümetin bölgedeki havalimanlarında gözlemci bulundurması için Bağdat'a görüşme teklif ettiğini açıkladı.
Çok sayıda havayolu şirketi, bölgeye uçuşlarını durduruyor.
Erbil Konsolosluğu, Türk Hava Yolları'nın da uçuşları askıya alacağını bildirmişti.