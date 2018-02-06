'Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini kimse bozamaz'

Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanı Salih Bin Abdulaziz Al Şeyh, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin çok başarılı geçtiğini anlattı.

"Birlik içindeyiz"

Al Şeyh, söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki köklü iletişimin kanıtı olduğunu söyledi.

"Allah'a şükürler olsun aramızdaki iş birliği devam ediyor ve bizler de birlik içindeyiz. Bu güzel ilişkilerimizi bozma girişiminde bulunmak isteyenler ise bir sonuç elde etmeyeceklerdir."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki resmi temaslarını dün tamamlayarak yurda dönmüştü.

Kaynak: AA