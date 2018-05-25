Türkiye, Sudanlı yetimleri sevindirdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Sudan merkezli Munazzamat Aldawa Al İslamiyya Derneği iş birliğinde, başkent Hartum kırsalındaki yardıma muhtaç yetimlerin yüzünü güldürdü.

İçerisinde mısır unu, şeker, yağ, nohut, tuz ve hurmadan oluşan 23 kilogramlık paketler, yetimlere teslim edildi. Koliler, ramazan boyunca çocuklara yetecek şekilde planlandı.

"Türk hayırseverlerin desteği bizleri mutlu ediyor"

Sudan Yetim Derneği Başkanı Fadile Sultan, desteklerinden dolayı Türk hayırseverlere teşekkür etti.

"Bu gıda paketinin içerisinde Sudan halkının sevdiği yiyecekler bulunuyor. Gerçekten bu yardım yetimleri çok mutlu etti. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu yardımlar artar. Siz de gördünüz bu yardımlar yetimleri çok sevindirdi. Türk hayırseverlerin desteği bizleri mutlu ediyor."

"Ramazan boyunca Sudan'a yardımlarımız sürecek"

Vakıf gönüllülerinden Abdurrahim Anıl Aktan da Sudan'a yardım ulaştırabilmekten duyduğu memnuniyetten bahsetti.

"Ramazan boyunca Sudan'a yardımlarımız iftar ve gıda paketi desteği şeklinde sürecek. Bugün de tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi 150 yetime gıda paketi dağıttık. Hayırseverlerimize yardımlarını ihtiyaç sahiplerinden esirgemedikleri için çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA