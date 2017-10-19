Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, sığınmacılar, Brexit, Türkiye'yle ilişkiler, güvenlik, savunma ve dijitalleşme konularını görüşmek üzere zirvede biraya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB'nin 28 üyesinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirve başladı.

Zirve öncesi liderler gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Türkiye sığınmacılar konusunda olağanüstü işler yapıyor"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün ele alınacak dış politika konuları arasında İran ile yapılan nükleer anlaşma ve Türkiye'yle ilişkilerin olduğunu anımsattı.

Türkiye konusunu kendisinin gündeme alınmasını istediğini belirten Merkel, "Türkiye'deki gelişmeleri, bizim demokrasi anlayışımıza göre olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Bu sadece çok sayıda Alman'ın tutuklu olmasından dolayı değil, Türkiye'deki hukuk devletine ilişkin gelişmelerin tümünün benim görüşüme göre yanlış yöne doğru gitmesinden kaynaklanıyor. Bu konuda büyük endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

AB'nin Türkiye'ye katılım öncesi yaptığı mali yardımların kısıtlanması konusunda da çaba sarf edeceğini belirten Merkel, burada herkesin görüşünü dinleyeceklerini çünkü AB Konseyi'nin bu konuda ortak hareket etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Diğer taraftan da Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili "olağanüstü işler" yaptığını da dile getireceğini vurgulayan Merkel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile AB arasında yapılan anlaşmanın ışığında bazı taahhütlerde bulunduk. Verdiğimiz 3 milyarın yanı sıra gelecek yıllar için ek olarak 3 milyar daha vadetmiştik. Bu sözü yerine getirmeliyiz. Bu para zor şartlar altında yaşayan sığınmacılara yarayacaktır. Bir kez daha söylüyorum, Türkiye sığınmacılar konusunda olağanüstü işler yapıyor."

Kaynak: AA