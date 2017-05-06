  • 06 MAYIS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 'Türkiye, Rusya'ya oranla çok daha büyük bir iş ortağı'

'Türkiye, Rusya'ya oranla çok daha büyük bir iş ortağı'

Bulgaristan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, son yıllarda Türkiye ile ilişkilerinin dostane olup iyi yönde geliştiğini söyledi.

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Türkiye, Rusyaya oranla çok daha büyük bir iş ortağı

Dün parlamentodan güvenoyu alan Başbakan Boyko Borisov hükümetinde adalet reformundan sorumlu başbakan yardımcılığı görevini de üstlenen Bulgaristan’ın yeni Dışişleri Bakanı Zaharieva, bakan olarak basına yaptığı ilk açıklamasında, Bulgaristan’ın Türkiye ile ilişkilerindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bulgaristan’ın tüm komşuları ile ilişkilerini iyi düzeyde tutmak istediğini vurgulayan Zaharieva, 26 Mart’ta yapılan erken genel seçimin öncesinde Türkiye ile bazı sorunların yaşandığını ancak bunların kısa sürede ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Gerek Türkiye’nin gerekse başka bir ülkenin Bulgaristan’ın iç işlerine müdahale etme hakkı olmadığını belirten Zaharieva, karşılıklı olarak iç işlerine müdahale etmeden Türkiye ile iyi ilişkilerini sürdürmek istediklerinin altını çizdi.

“Son yıllarda Türkiye ile ilişkilerimiz dostane olup iyi yönde gelişiyor.” ifadesini kullanan Zaharieva, Türkiye'nin Rusya'ya oranla Bulgaristan için çok daha büyük bir iş ortağı olduğunu dile getirdi.

Rusya ile ilişkilere de değinen Zaharieva, “Yaptırımlar aslında Rusya tarafından AB’ye uygulandı. AB ise sadece bazı Rusya vatandaşlar konusunda engelleyici yaptırımlar getirdi. Bize gelince, biz Rusya’ya hala turşuluk salatalık ihraç etmeye devam ediyoruz.” dedi.
 

Etiketler: Bulgaristan, rusya, türkiye, Bulgaristan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ekaterina Zah
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