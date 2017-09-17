Türkiye Nijerya'nın toprak bütünlüğünü destekliyor

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinin resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye hükümeti Nijerya Federal Cumhuriyeti'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, Nijerya Federal Cumhuriyeti aleyhine hiçbir ayrılıkçı örgütü desteklemediği belirtildi.

Açıklamada, Nijerya'da "terör örgütü" ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) adlı örgütü desteklediğini açıklayan Abdulkadir Erkahraman adlı Türk vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı diplomat, memur ya da resmi temsilci olmadığının altı çizildi.

Kendini "diplomat" olarak tanıtan Erkahraman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda IPOB adlı örgütü desteklediğini açıklamış ve Nijerya hükümeti aleyhine paylaşımlarda bulunmuştu.

Nijerya'da ordu birliklerinin, ülkenin güneydoğusunda ayrılıkçı faaliyetler yürüten IPOB lideri Nnamdi Kanu'ya yönelik operasyon düzenlediği ve örgüt mensubu 5 kişiyi öldürdüğü ileri sürülmesi sonrası ülkede gerginlik hakim.

Ülkenin güneydoğusundaki Abia eyaletinde ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasındaki gerginlik artmış, eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yaşanan olaylar sonrası Nijerya hükümeti tarafından alınan karar ile IPOB "terör örgütü" ilan edildi.