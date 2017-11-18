Türkiye mezunları Azerbaycan'da buluştu

Türkiye’nin 1992'de "Büyük Öğrenci Projesi" olarak başlattığı, 2012'den itibaren de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinesinde "Türkiye Bursları" olarak devam eden proje ile Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlılar, düzenlenen etkinlikte buluştu.

Bakü'de düzenlenen programa, Büyük Öğrenci Projesi'nin mimarlarından eski TBMM Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan, eski TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve ADA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hafız Paşayev, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, milletvekilleri ve çok sayıda Türkiye mezunu katıldı.

Toptan, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte yaptığı konuşmada, ömrünün en güzel anını yaşadığını belirterek, 25 yıl önce Türkiye'ye gelen öğrencilerle tekrar bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geriye dönüp baktığında, küçümsenemeyecek bir proje gerçekleştirdiklerini gördüğünü ifade eden Toptan, o dönemde yaşananlara ilişkin şunları aktardı:

Hikmet Çetin de Azerbaycan'ın kalkınmasında Türkiye mezunlarının da önemli rol oynadığını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paşayev ise Türkiye mezunu öğrencilerin Azerbaycan'da çok iyi yerlere gelerek ülkeye hizmet ettiklerini söyledi. Paşayev, rektörü olduğu ADA Üniversitesinde de 1992'de Türkiye'ye eğitim almaya giden ve şimdi profesör olan akademisyenlerin çalıştığını dile getirdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral da 1992'de başlayan yolculuğun başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Sizler benim için gurur kaynağısınız. Türkiye'nin yetiştirdiği öğrenciler olarak Azerbaycan'ın bugüne gelmesine büyük katkı sundunuz." diye konuştu.

Büyük Öğrenci Projesi ile ilgili hazırlanan filmin gösterildiği, Türkiye mezunlarının hazırladığı klibin izlendiği etkinlikte, Azerbaycanlı ünlü sanatçılar konser verdi.

Kaynak: AA