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Türkiye Maarif Vakfı'ndan Somalili öğrencilere burs

Türkiye Maarif Vakfı, liseden mezun olan Somalili öğrencilere Türkiye'de üniversite eğitimi almaları için burs verecek.

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Türkiye Maarif Vakfından Somalili öğrencilere burs

Türkiye Maarif Vakfı, Somali'de lise eğitimini tamamlayan öğrencilere Türkiye'deki üniversitelerde eğitimlerini tamamlamaları için burs verecek.

Başkent Mogadişu'da vakfa ait okulda velilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Abdulkadir Cuban, Maarif Vakfı'nın liseden mezun olan 70 öğrenciye burs vereceğini söyledi.

Öğrencilerin velileri ise burs verilecek olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Vakıf kapsamındaki ilköğretim ve lisede yaklaşık 700 öğrencinin eğitim gördüğü belirtiliyor. AA

Etiketler: türkiye maarif vakfı, Somali
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