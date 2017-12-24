Türkiye Maarif Vakfı Çad'daki FETÖ okullarını devraldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çad’a yapacağı resmi ziyaret öncesinde, ülkedeki FETÖ okulları, Türkiye Maarif Vakfı'na teslim edildi. Bu kapsamda, devralınan okulun bahçesinde tören düzenlendi. Çad hükümeti ile imzalanan protokolle, söz konusu okullar, bundan böyle Maarif Vakfı tarafından gönderilen uzman idareci ve eğitimcilerle faaliyetlerine devam edecek.

Çad Eğitim Bakanı Ahmed Khazali Acyl’in katılımıyla yapılan törende konuşan Türkiye'nin Çad Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, okulların alınmasında emeği geçen Maarif Vakfı yöneticilerine teşekkür ederek, " Bu okullar, Çad eğitim sistemine büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Eğitim Bakanı Acyl da okulların Maarif Vakfı'na devrinin eğitimi aksatmayacağını, velilerin rahat olması gerektiğini ifade etti.

Çad'da TMV'ye devredilen eğitim kurumları arasında bir ana okul-ilkokul, iki ortaokul ve iki lise ile bir yurt bulunuyor.

Kaynak: AA