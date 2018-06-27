Türkiye Lübnan'da Hicaz Demiryolundaki bir istasyonu restore edecek

Lübnan Beyrut'ta bugün Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Lübnan Demiryolu ve Ortak Taşıma Kurumu arasında imzalanan protokole göre, Türkiye, bölgedeki Osmanlı eserlerinden biri olan tren istasyonu ve çevresinin restoresini üstlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Beyrut'taki Demiryolu ve Ortak Taşıma Kurumu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olarak kendilerine ulaşan iş birliği talebi doğrultusunda geçen yıllarda Türk teknik heyetinin Lübnan'da Trablus Şam Mina Tren İstasyonunda proje öncesi hazırlık çalışmasını yaptıklarını söyledi.

Kurt, bu sene de nihai olarak Lübnan hükümetinin protokol imzalanmasını öngörmesiyle birlikte bu yıldan itibaren proje çalışmalarının başlayacağını Türkiye'de iç birimlerinde duyurduklarını, Lübnan Tren istasyonuyla ilgili yapıların, orada bulunan kültürel mirasın ihyası, onarımı, hem proje hem restorasyonu için ilk adımı attıklarını ve yatırım programına aldıklarını ifade etti.

Protokol imzalandıktan sonra süratle Mina (liman) Tren İstasyonunun yapılarıyla ilgili olarak rule ve restetisyon restorasyon ve diğer projelerin yapılacağını vurgulayan Kurt, önlerinde maddi olarak ve projeyle ilgili bir sıkıntı bulunmadığına işaret etti.

İşbirliği protokolünün imzalanmasını müteakiben yine ortak çalışmalarla proje çalışmalarının devam edeceğini ve ilgili kurumların onayından sonra da yatırım projelerinin restorasyon olarak uygulanacağını ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Bu, bizim Türkiye dışında yaptığımız çok önemli bir projedir. Hem kültürel miras olması hem de bir tren istasyonunun restore edilmesi itibarıyla bizim için çok değerlidir. Türkiye yılda 5 binin üzerinde sivil mimarlık örneği ve diğer yapıları hem proje hem uygulama olarak yapmakta."

Öte yandan Lübnan Demiryolu ve Ortak Taşıma Kurumu Genel Müdürü Ziyad Nasr da projenin maliyetinin Lübnan Taşıma Bakanlığı tarafından yapılacak araştırma sonucu belirleneceğini belirtti.

Taşıma Bakanlığı'nın Türkiye'den herhangi bir para almayacağını ve yapılacak araştırma neticesinde restorasyonun bir Türk şirketine verileceğini aktaran Nasr, restorasyon çalışmasının en az bir yıl sürmesinin beklendiğini söyledi.

2. Abdülhamit tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen Hicaz Demiryolu, Lübnan'ın Trablus kentine kadar ulaşıyor. Trablus kentinde 1911 yılında inşa edilen tren istasyonu, ülkede iç savaşın başladığı 1975 yılına kadar hizmet verdi.

Kaynak: AA