Türkiye Kabil'deki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kabil kentinde peş peşe düzenlenen terör saldırılarını en güçlü şekilde kınayarak, "dost ve kardeş" Afgan halkıyla dayanışma içinde davranmaya devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’de meclis binası yakınında düzenlenen terör saldırısında, ölü ve yaralıların bulunduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Afgan halkının iradesini temsil eden meclis çalışanlarının da hayatını kaybettiği söz konusu terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afganistan Hükümeti ve "kardeş" Afgan halkına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısının Afganistan’ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla mücadeledeki kararlılığını zayıflatamayacağından eminiz. Türkiye terörizme karşı dost ve kardeş Afgan halkıyla dayanışma içinde davranmaya ve Afganistan Hükümetine tam destek vermeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kabil'de peş peşe düzenlenen ve 30 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı iki terör saldırısını Taliban üstlenmişti. AA