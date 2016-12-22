'Türkiye, İslam Kalkınma Bankası'nın önemli partneri'

İslam Kalkınma Bankası (IDB) Başkan Yardımcısı, Sayed Aqa, Türkiye'nin IDB'nin önemli üye ülkelerinden bir tanesi ve bankanın uzun vadeli bir partneri olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Aqa,"Türkiye'de bu yıl ulaştırma, hızlı tren ve havalimanı projelerimiz vardı ve bunlar 2,5 milyar dolar değerindeki projelerdi." dedi. IDB'nin iştiraklarından olan Özel Sektörün Kalkınması İçin İslami İşbirliği (ICD) ve Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kurumunun (ITFC) Türkiye'de 1 milyar dolardan fazla portföyü olduğunu ifade eden Aqa, Türkiye'deki bu portföyün giderek büyüdüğünü bildirdi.

Aqa, Türkiye'nin IDB'nin önemli üye ülkelerinden bir tanesi olduğunu ve bankanın uzun vadeli bir partneri olduğunu belirtti. 2012 yılından beri Türkiye'ye 4,6 milyar dolar finansman sağladıklarını anlatan Aqa, özel sektör ortaklıkları, sağlık olmak üzere farklı sektörlere finansman sağladıklarını dile getirdi. Aqa, ülkelerin ihtiyaçlarına bağlı olarak yatırım yaptıklarını belirterek, "Türkiye'de orta vadeli programların gerçekleştirilmesine yönelik projelere finansman ve destek sağlayacağız. Bu desteklerin miktarı önceki iki yılda yaptığımız miktar seviyeleriyle aynı olacak." ifadelerini kullandı.

Aqa,Türkiye'nin birlikte çalıştıkları önemli üyelerden biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin İslami finansın yanı sıra helal endüstrisi, helal turizm, sukuk, tekafül gibi diğer enstrümanların güçlenmesinde de önemli bir rol oynayacağına inandıklarını kaydetti.

Kurulması planlanan altın borsası üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Aqa, gelecek yıl veya 2-3 yıl içerisinde bu konuyla ilgili ilerlemeler kaydedilebileceğini vurguladı.

Megabank konusunda da know-how ve teknik desteği vereceklerini dile getiren Aqa, "Üye ülkeler arasındaki konsensüsün sonucu ne olursa olsun destek vereceğiz, Megabank konusuyla ilgili karar sürecini bekliyoruz." diye konuştu.

Aqa, Türkiye'de sadece bankacılık değil, sukuk ve tekafül gibi enstrümanların gelişmesine yardımcı olacaklarını, İslami finansta faaliyet alanının ise çok geniş olduğunu belirtti. AA