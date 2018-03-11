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Türkiye, İran'da düşen özel jet için bölgeye ekip gönderecek

İran'da düşen Özel Türk jetinin enkazına ulaşmak için Türkiye'den bir ekip jetin düştüğü bölgeye gidecek.

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Türkiye, İranda düşen özel jet için bölgeye ekip gönderecek

 

Başaran Holding'e ait özel uçağın İran'da düşmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceği bildirildi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait "TC-TRB" kuyruk tescilli "Canadair CL-600" tipi özel jetin, "teknik arıza" çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan'ın 80 mil güneybatısına düştüğü belirtildi.

Açıklamada, telefonla görüşülen İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinin "arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıkları, yerel halkın kaza mahalline ulaştığı, yerel halktan destek alındığı" bilgisini verdiği aktarıldı.

"Bakanlığımız İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibat halinde olup gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile AFAD ekipleri, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceklerdir."

Kaynak: AA

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