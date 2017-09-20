Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

Türkiye ile İran heyetleri arasında gerçekleştirilen sınır güvenlik toplantısı, İran'ın Urumiye kentinde yapıldı.

Hakkari Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urumiye Polisevi'ndeki toplantıya Türkiye adına Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında 18 kişilik heyet katıldı.

Toplantıda her iki ülke sınırında yaşanan problemler, sınırın genel güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü.

Burada alınan kararların karşılıklı olarak imzalanarak protokol haline getirildiği bildirildi.