Türkiye-İran ilişkilerinde yeni dönem

İran Meclis Başkanlığı Hukuk Danışmanı Musa Rıza Serveti, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın gerçekleştirdiği Tahran ziyaretlerinin iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olduğunu belirtti.

Karşılıklı üst düzey ziyaretlerle yeni bir ivme kazanan İran-Türkiye ilişkilerine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Seveti, "Bundan sonra iki ülke ilişkilerinin daha üst seviyelere çıkacağını düşünüyorum." dedi.

İkili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılması gereken adımlar olduğunu kaydeden Serveti, ticeret ve ekonomi alanında izleyecekleri politikaya ilişkin de bilgi verdi.

Serveti şunları söyledi:

"İki ülke arasındaki ekonomik faaliyetleri arttırmak için İran'daki Türk iş adamlarıyla bir araya gelmeyi planlıyoruz. İran Meclisi'nde ekonomi konularında faaliyet gösteren komisyon başkanlarıyla Türk iş adamlarını bir araya getirecek toplantılar düzenlemeyi ve sorunları kendilerinden dinleyerek çözmeyi düşünüyoruz."

Bölgesel sorunların çözülmesi ve ikili ilişkiler

Öte yandan İran-Türkiye Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed Alirızabeygi de bölgesel sorunların çözümünün ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunacağını söyledi.

Alirızabeygi, "Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 15-20 Ekim tarihlerinde Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Türk heyetiyle yapacağımız toplantılarda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunu görüşeceğiz." dedi.

"Suriye meselesi iki ülke sorunu haline getirmemeli"

İranlı siyaset uzmanı Muhammed Ali Destmali ise Suriye sorununun iki ülke ilişkilerine gölge düşürmemesi gerektiğini ifade etti.

Destmali, "Suriye krizine gerçekçi yaklaşılmalı ve bu mesele iki ülke sorunu haline getirmemeli. İki ülke arasındaki askeri işbirliği bölgede terörizmle mücadele ve bölge istikrarı için dönüm noktasıdır." şeklinde konuştu.