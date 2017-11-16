Türkiye, Irak'taki depremzedelere yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılayı, Irak'ta depremin en çok zarar verdiği Süleymaniye iline bağlı Derbendihan ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlara çadır yardımında bulundu.

Yaşanan deprem sonrası bazı evler tamamen yıkılırken birçok ev ise duvarlarında, kolonlarında oluşan ağır hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İnsanlar çökme riski ve yeniden bir depremin olacağı korkusuyla evlerine giremiyor ve kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Türk Kızılayı Irak Depremi Ekip Başkanı İsmail Yağcı, depremin yaşandığı ilk andan itibaren Kızılay olarak bölgede yardım dağıtan ilk kuruluş olduklarını hatırlatarak, "Derbendihan ilçesine bağlı on beş köyde 40 adet çadırı, vatandaşların kapılarına kadar giderek dağıttık, teker teker de kurulumlarını yapmaya başladık." dedi.

Yağcı ailelerin çadırlara yerleşmeye başladığını ifade ederek, bugünden itibaren Halepçe ilçesindeki Kız Öğrenci Yurdu'nda kurulan mutfakta, günlük sıcak yemek çıkaracaklarını, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yemek ihtiyacını Türk Kızılayı olarak karşılayacaklarını dile getirdi.

"Türk devletine şükranlarımızı sunuyoruz"

Derbendihan'a bağlı Karavuta köyünde yaşayan 50 yaşındaki Fatma Muhammed Kerim depremde evinin duvarları yıkıldığı için 7 kişilik ailesiyle dışarıda kaldıklarını söyledi.

Türk Kızılayı'nın çadır yardımı sayesinde geçici bir barınma imkanı elde ettiklerini belirten Kerim, "Depremin olduğu gece adeta yer gök yıkıldı zannettim. İki küçük torunumu kucağıma alıp salavat getirerek dışarı kaçtım, evimin duvarlarının bir kısmı yıkılırken bir kısmında da büyük çatlaklar oluştu. Allah'a şükür can kaybımız yok, bu kara günlerde bize yardım elini uzatan Türk devletine de şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında pazar günü(12 Kasım) meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ülkenin batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde 450 kişi yaşamını yitirmiş, 7 bini aşkın kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA