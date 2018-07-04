Türkiye ile Pakistan arasında tecrübe paylaşımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) yazılı açıklamasına göre, Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü (PMD), Su Kaynakları Kalkınma Ajansı (WAPDA) ve Federal Sel Komisyonu (FFC) temsilcilerinden oluşan heyet TİKA, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile temaslarda bulunarak İstanbul, Bolu ve Ankara'da incelemeler yaptı.

"İki ülke projeler için iş birliğine hazır"

TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Pakistanlı heyetle bir araya geldi, TİKA'nın Pakistan'daki faaliyetlerini anlattı.

Pakistan’ın tarihi ve kültürel boyutları itibarıyla Türkiye için kardeş ülke olduğunu vurgulayan Çetin, iki ülke yararına geliştirilecek projeler için iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

WAPDA yetkilisi Shahid Hamid de, TİKA'nın Pakistan'daki faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti vurgulayarak iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak sürmesini temenni etti.

"Erken Sel Uyarı Sistemleri Projesi"

Görüşmede, Pakistan'da TİKA ve DSİ iş birliğinde gerçekleştirilmesi düşünülen "Erken Sel Uyarı Sistemleri Projesi" hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Pakistanlı heyet, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ergün Üzücek ve Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş tarafından kabul edildi.

Program kapsamında DSİ Gölköy Tesisleri, Tekke Barajı, Elmadağ Radar Üssü'nü ziyaret eden heyete DSİ Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde taşkın ve sel önleme çalışmaları ile mobil uygulamaları, DSİ Makine, İmalat ve Dağıtım Daire Başkanlığı'nda da DSİ personeline yönelik simülasyonla eğitim faaliyetleri ve DSİ makine kapasitesi konusunda bilgi verildi.

Program sonunda katılım sertifikalarını alan heyete, Ankara ve İstanbul'da tarihi ve kültürel mekanlar gezdirildi.

Kaynak: AA