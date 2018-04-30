Türkiye ile Özbekistan arasında 25 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Expo Merkezi'nde "Türkiye-Özbekistan İş Forumu"nda iş adamlarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türk yatırımcıları ve müteşebbisleri Özbekistan'ın kalkınmasında etkin rol oynamışlardır. O dönemde Türk şirketlerince yapılan projeler bugün de Özbekistan ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Petrol rafinerileri yenilenen havalimanı terminalleri, ilk şeker fabrikası hep sizlerin eseridir. 2016 yılının Kasım ayında Semerkant'a gerçekleştirdiğim ziyaret uzun süredir özlemini duyduğumuz kavuşma artık yepyeni bir dönemin kapılarını açmış, kardeşliğimizi teyid eden siyasi irademizi tazelemiştir. İşbirliğimiz Cumhurbaşkanı sayın Şevket Mirziyoyev'in 2017 Ekim ayında ülkemizi ziyareti ile daha da kuvvetlenmiş tahkim edilmiştir. Bildiğiniz gibi ilişkilerimizi sayın Mirziyoyev'in ziyaretinde stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Bu seyahatimizde de bunu bir ileri aşamaya taşıyoruz. Stratejik ortaklıklığımızın pratikte de uygulamaya konulması için gerekli mekanizmayı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni artık kuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 ülke arasında 25 anlaşma imzaladık. Önümüzde bir engel varsa kaldırmak bize ait.https://t.co/3p4mhY0Dgt pic.twitter.com/yDrmbPJJzo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Nisan 2018

"2 ülke arasında 25 anlaşma imzaladık"

Kardeşimiz Mirziyoyev ile birlikte almış olduğumuz kararlar ve verdiğimiz talimatlar doğrultusunda bugün çok sayıda anlaşmanın imzalanmasına şahit olduk. Bu anlaşmaların toplam sayısı ortak bildiri dahil 25 anlaşmayı bugün imzaladık. Bu kardeşim Mirziyoyev'in ifadesi ile bu bir ilktir biz böyle bir anlaşmalar paketini bugüne kadar imzalamadık dediler. Şimdi tabi imzalar gayet güzel ama bunu hayata geçirmek bunu uygulamaya geçirmek asıl güzel olanıdır. Bunu bakanlarımız bizler takipçisi sizler de iş adamları olarak uygulayıcısı olacaksınız. Yani konuşup, oturup, yazıp çizip masada bırakmak bizim işimiz değildir. Biz konuştuk yazdık, imzaları attık bundan sonra uygulaması size ait. Varsa önünüzde bir taş engel kaldırmak da bize ait.

İmzalanan anlaşmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ortak basın toplantısı öncesinde imzalanan anlaşmalar şöyle:

"- Kamu Özel Ortaklığı İlkeleriyle Kömür ve Doğalgaz Tesisi İnşası Mutabakat Muhtırası,

- Taşkent Havalimanının Yeni Uluslararası Yolcu Terminali İnşası ve Havalimanının Altyapısının Geliştirmesi Mutabakat Muhtırası,

- Yatırım Projeleri Finansmanı Kredi Anlaşması,

- Taşkent Şehrinde Türk İş Merkezi İnşası Mutabakat Muhtırası,

- Taşkent’e Ziraat Bankası Merkez Ofisi İnşası Mutabakat Muhtırası,

- Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arasında Mutabakat Muhtırası,

- Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü,

- Türk Standartları Enstitüsü ile Özstandart Ajansı Arasında Mutabakat Muhtırasının Uygulanmasına İlişkin 2018-2020 Faaliyet Planı,

- Belirlenen Sahalarda Ortak Arama Projelerinin Uygulama Anlaşması Hurob, Aydim Djetmtau ve Saritau, İnanç Turizmini Geliştirme Amacıyla İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı,

- Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması, Ortak Gümrük Konseyi Tesis Edilmesine İlişkin Protokol,

- Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Protokol,

- Bilim, Teknolojik ve Yenilik Alanında İşbirliği Protokolü,

- Adalet Bakanlığı ile Özbekistan Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı,

- Kültürel İşbirliği Anlaşması,

- Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşma,

- Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolü,

- Suçla Mücadelede İşbirliği Konulu Anlaşma,

- Karapara Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Bağlantılı Suç Faaliyetleri Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası,

- Suçluların İadesi Anlaşması,

- Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması,

- 23 Haziran 1994 tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokol,

- Madencilik ve Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı."

Kaynak: TRT Haber