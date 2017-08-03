  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Türkiye ile müzakerelerin sürdürülmesinin doğru olduğunu düşünüyorum'

'Türkiye ile müzakerelerin sürdürülmesinin doğru olduğunu düşünüyorum'

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Tüm tarafların çıkarı için AB üyelik müzakerelerinin sürdürülmesinin doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

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Türkiye ile müzakerelerin sürdürülmesinin doğru olduğunu düşünüyorum

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman NDR radyosuna verdiği röportajında, Türkiye ile sığınmacılar konusunda mevcut olan anlaşma sayesinde, Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya gelen insanların sayısının yüzde 97 oranında azaldığını belirterek, "Bunu başarı olarak görüyorum. Sadece sığınmacıların sayısı azaldığı için değil, aynı zamanda bu insanlara doğru düzgün davranılması konusunda Türk makamlarına yardımcı olabildiğimiz için." dedi.

Libya ile benzer bir anlaşma sağlanamamasının bu başarıya gölge düşürmemesi gerektiğini ifade eden Juncker, "Bunu, şunun için söylüyorum. Türkiye'deki sığınmacılara doğru düzgün davranıldığı izlenimini edindim." diye konuştu.

Türkiye'de son aylarda yaşanan gelişmelerden dolayı üyelik müzakerelerinin kesilmesinin düşünüp düşünmediği yönündeki soruya Juncker, "Hayır, öyle düşünmüyorum. Türkiye'nin adım adım, hatta bazen dev adımlarla AB'den uzaklaştığı inancındayım. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sıkça geniş şekilde aktardım. Ancak tüm tarafların çıkarı için AB üyelik müzakerelerinin sürdürülmesinin doğru olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Etiketler: juan-claude juncker, açıklama, AB komisyonu Başkanı
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