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Buradasınız : » » "Türkiye ile müzakerelerin devamının garantörüyüm"

"Türkiye ile müzakerelerin devamının garantörüyüm"

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye-AB Zirvesi'nin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye ile müzakerelerin devamının garantörü olduğunu söyledi.

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&quot;Türkiye ile müzakerelerin devamının garantörüyüm&quot;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Varna'da düzenlenen Türkiye-AB zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

'Zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz'

AB Komisyonu Başkanı Juncker, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı mutabakatının, gözle görülür sonuçlar vererek çok başarılı olduğunu belirtti.

Juncker, Türkiye-AB müzakerelerine ilişkin, "Türkiye ile müzakerelerin devamının garantörüyüm." dedi.

Kaynak: AA

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