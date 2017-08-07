  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Türkiye ile Katar arasındaki deniz tatbikatı tamamlandı

Türkiye ile Katar deniz kuvvetlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği askeri tatbikat sona erdi.

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Türkiye ile Katar arasındaki deniz tatbikatı tamamlandı

Türkiye ile Katar deniz kuvvetlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği askeri tatbikat sona erdi.

Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Manevi Yönlendirme İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar kara sularında 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikatın sona erdiği duyuruldu

Açıklamaya göre, tatbikata Katar'dan, Emirlik Hava Kuvvetleri, Ortak Özel Kuvvetler'e bağlı Özel Deniz Gücü ile Sınır ve Sahil Güvenlik Genel İdaresi, Türkiye'den ise Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Gökova Fırkateyni katıldı.

Tatbikatın, "deniz terörü ve korsanla mücadele" ile "şüpheli gemilere baskın düzenlenmesi" şeklinde iki aşamadan oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu tatbikatın, iki ülke arasında daha önce imzalanan anlaşmalar ile savunma iş birliği doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Etiketler: türkiye, katar, deniz tatbikatı, deniz terörü
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