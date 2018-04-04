  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » "Türkiye ile Japonya'nın afetle mücadelede birbirinden öğreneceği şeyler var"

"Türkiye ile Japonya'nın afetle mücadelede birbirinden öğreneceği şeyler var"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Türkiye ve Japonya'nın afetle mücadele konusunda birbirinden öğreneceği şeyler olduğunu söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Türkiye ile Japonyanın afetle mücadelede birbirinden öğreneceği şeyler var&quot;

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya temasları kapsamında afetlerle mücadele ve acil yardım konularında bu ülkedeki uygulamalara ilişkin bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Başkent Tokyo'daki Rinkai Afetlerle Mücadele Parkı'nı ziyaret eden Akdağ, deprem anında asansördekilerin tahliyesi, temel ihtiyaç ve gıda malzemelerinin temini ile kamuya açık alanlarda kullanılan ürünlerin olası bir afet riskine karşı çok amaçlı olarak tasarlanması gibi konularda görevliler tarafından bilgilendirildi.

Akdağ, depremin simüle edildiği bir asansörde elektriklerin kesilmesi durumunda zemin katına inmeye programlanan asansörle acil tahliye tatbikatına da katıldı.

"Deprem tahliye koridorları malzeme deposu olarak kullanılmamalı"

Sarsıntıyı deneyimleyen Akdağ, özellikle alışveriş merkezi gibi kamuya açık kalabalık alanlardaki deprem tahliye koridorlarının malzeme deposu olarak kullanılmaması gerektiğine dikkati çekti.

"Türkiye ve Japonya'nın afetle mücadele konusunda birbirinden öğreneceği şeyler var." ifadesini kullanan Akdağ, deprem gibi önlenemeyen afetlere hazırlıklı olmanın ve paniğin önüne geçilmesinin önemine değindi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Japonya'da insanların çocuk yaşta depremlere hazırlıklı olmaları için eğitildiğini dile getirerek, bu sayede halkın afetlerle yaşamayı öğrendiğini sözlerine ekledi.

Japonya'daki temasları sırasında Akdağ'a Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu eşlik ediyor.

Kaynak: AA

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