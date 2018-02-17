'Türkiye ile ilişkilerin yeniden ivme kazanmasından yanayız'

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Münih'te devam eden 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

"Türkiye uluslararası etki gücüne sahip bir ülke"

Gabriel, Türkiye'nin Avrupa'nın büyük ve önemli bir komşusu olduğunu ve Türkiye'nin ayrıca uluslararası etki gücüne sahip bir ülke olduğunu söyledi.

"İlişkilere daha ivme kazandırmak için bir fırsat"

Gabriel, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesinin ardından oluşan olumlu atmosferin ilişkilere daha ivme kazandırmak için bir fırsat olduğunu şu sözlerle anlattı:

''Türkiye ile ilişkileri tekrar canlandırmak için bu ivmeyi kullanmalıyız. Bugünden yarına hemen ve kolay olmayacağını biliyoruz. Türkiye ile olan ilişkilerin tekrar sıkılaştırılmasından yanayız.''

Görüşmelerde adalet, insan hakları ve basın özgürlüğü gibi zor konulara değinmeleri gerektiğine işaret eden Gabriel, bu konularda Türkiye ile hemen aynı fikirde olmayacaklarını ancak Türkiye tarafıyla görüşmeden de nasıl bu konuda yol alacaklarını bilemediğini söyledi.

"Tek vejetaryen olarak zor olacak"

Sigmar Gabriel, Avrupa'nın dünyadaki güçlü bir rolü olması gerektiğini, ''Avrupa'nın dünyada ortak güç projeksiyonuna ihtiyacı var.'' diyerek anlattı.

Buna askeri olarak da hazırlıklı olunmasının dahil olduğunu söyleyen Gabriel, ''Dünyadaki et yiyiciler arasında tek vejetaryen olarak baya zor olacak.'' diye konuştu.

"ABD'yi artık tanıyamıyoruz"

Konuşmasında Suriye'deki duruma da değinen Gabriel, yıllardır devam eden iç savaşın ve vekalet savaşının bir yöne doğru gittiğini, bunun Almanya'nın sıkı partnerleri içinde akut bir savaş tehlikesi anlamına gelebileceği uyarısını yaptı.

Gabriel, ABD ilişkilerine yönelik ''Artık Amerika'yı tanıdığımızdan emin olamıyoruz.'' diyerek ilişkilerdeki belirsizliğe dikkati çekti.

Kaynak: AA