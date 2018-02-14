  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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"Türkiye ile aynı doğrultuda çalışmaya devam etmenin bir yolunu bulmalıyız"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, yarınki ziyaretinde Türkiye'ye yönelik tehditleri azaltmak için kurulabilecek işbirlikleri hakkında görüşmeler yapmayı umduğunu söyledi.

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&quot;Türkiye ile aynı doğrultuda çalışmaya devam etmenin bir yolunu bulmalıyız&quot;

Ortadoğu turu kapsamında Ürdün'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ile işbirliği içinde olmak istediklerini söyledi.

Yarın Türkiye'ye gelecek olan Tillerson, Türkiye ile aynı doğrultuda çalışmanın bir yolunu bulmak zorunda olduklarını kaydetti.

Türkiye'ye yönelik tehditlerin farkında olduklarını daha önce de söyleyen Amerikan Dışişleri Bakanı, bu tehditleri azaltmak için Türkiye ile nasıl bir işbirliği kurulacağı konusunda görüşmeler yapmayı umduğunu dile getirdi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Zeytin Dalı Harekatı, Ortadoğu
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