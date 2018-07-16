Türkiye ile ABD "Patriot" için masaya oturdu

Türkiye yüksek irtifa hava savunma sistemi için görüşmelere devam ediyor.

Hava sahasını balistik füze tehdidinden korumak için Rusya'da S-400 füzelerini alırken, müttefikleriyle de müzakere halinde.

Patriot hamlesi

ABD, Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışı için masada.

Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Tina Kaidanow'dan geldi.

S-400'e alternatif

Kaidanow, İngiltere'deki Farnborough Havacılık Fuarı'nda Türkiye ile Patriot füze sistemlerinin satışı için görüşme halinde olduklarını söyledi.

Rayteon Patriot füze sistemi, Rus S-400 füze sistemlerinin alternatifi olarak görülüyor.

Kaynak: TRT Haber