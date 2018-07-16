  • 16 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.836
    EURO 5.664
  • BIST 89744.01
    ALTIN 192.739
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye ile ABD "Patriot" için masaya oturdu

Türkiye ile ABD "Patriot" için masaya oturdu

ABD Dışişleri Bakanlığı patriot füze sistemlerinin satışı için Türkiye ile görüştüklerini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiye ile ABD &quot;Patriot&quot; için masaya oturdu

Türkiye yüksek irtifa hava savunma sistemi için görüşmelere devam ediyor. 

Hava sahasını balistik füze tehdidinden korumak için Rusya'da S-400 füzelerini alırken, müttefikleriyle de müzakere halinde. 

Patriot hamlesi

ABD, Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışı için masada. 

Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Tina Kaidanow'dan geldi. 

S-400'e alternatif

Kaidanow, İngiltere'deki Farnborough Havacılık Fuarı'nda Türkiye ile Patriot füze sistemlerinin satışı için görüşme halinde olduklarını söyledi. 

Rayteon Patriot füze sistemi, Rus S-400 füze sistemlerinin alternatifi olarak görülüyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: abd, patriot, füze, ABD Dışişleri Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER