Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı artıyor

ABD'de 5 Kasım'da yerel saatle 02.00'de saatler bir saat geri alınacak. Böylece Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat daha artacak.

ABD'nin "doğu yakası zaman dilimi"nde bulunan New York, New Jersey, Washington D.C, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 7 iken 8 olacak.

Ülkenin "merkez zaman dilimi"nde bulunan Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı da 8'den 9'a çıkacak.

ABD'nin "dağlık zaman dilimi"nde bulunan Albuquerque, Denver, Salt Lake City kentleriyle Türkiye arasındaki saat farkı ise 9 yerine 10 olacak.

Ülkenin "pasifik zaman dilimi"nde bulunan Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 10'dan 11'e çıkacak.

ABD'nin Alaska eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı 11'den 12'ye çıkarken, Hawaii eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı da 13'ten 14'e yükselecek.

Söz konusu yeni saat uygulaması, ABD'de 11 Mart 2018 Pazar günü yaz saati uygulaması başlayana kadar devam edecek.

Türkiye'de yaz saati uygulaması devam edecek

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulanması hakkında karar, Resmi Gazete’nin 28 Ekim 2017 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kalıcı yaz saati uygulamasının getirisi büyük oldu

Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesiyle enerjide yaklaşık 538 ila 801 milyon lira tasarruf sağlandı, elektrikte anlık tüketim rekoruna bağlı kesinti ve yüksek fiyat riski de azaldı.

2 milyar dolarlık yatırıma gerek kalmayacak

Geçen yıl ve 2017'de SSU sürecinden etkilenen aylara ait elektrik yük değerlerinin saatlik olarak incelendiği çalışmaya göre, Kış Saati Uygulaması (KSU) sisteminde, günlük olarak puant saatlerde öğlen ve akşama doğru olmak üzere iki defa pik yük oluşurken, SSU sonucu sadece öğlen saatlerinde pik yük zaman aralığı kaldı. Akşamın ilk saatlerinde oluşan puant aralığında ortalama 1 milyar 879 milyon kilovatsaatlik yük tasarrufu gerçekleşti.

Puanttaki bu tasarrufla, akşam saatlerinde güç sisteminin hareket kabiliyeti artarken, elektrik tüketiminde iki yılda yaşanacak tüketim artışıyla geleceği seviye göz önüne alındığında, puanttaki 1 milyar 879 milyon kilovatsaatlik talebi karşılamak için 2 milyar dolarlık santral yatırımı gerektiği hesaplandı. Söz konusu yatırım yapılmazsa, puanttaki bu rakamları karşılayamayacak sistemde, tüketimin en yüksek seviyeye çıktığı bu saatlerde kesintilerin zorunlu hale geleceği ortaya çıktı.

Doğu'da sosyal ve psikolojik kazanç

Uyku başlangıç saati olarak ifade edilen 22.00-24.00 saatlerinde, elektrik tüketim oranında ciddi bir düşüş gözlenirken, uygulamayla batıda mesai bitiş ve okul çıkış saatleri hava kararmadan sağlanıp hem sosyal hem de psikolojik açıdan büyük kazanım elde edildi.