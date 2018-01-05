Türkiye, Fransa ve İtalya ile birlikte hava savunma sistemi üretecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'teki görüşmesi esnasında iki ülke arasında daha yakın işbirliği yolunda stratejik bir anlaşma sağlandı.

Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam tarafından yapılan açıklamada, Türkiye, Fransa ve İtalya ile uzun menzilli bir hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesi ve üretilmesi üzerine, Eurosam ile Türk ortakları Aselsan ve Roketsan arasında süresi 18 ay olan sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Üç ülke füze programının önümüzdeki beş yıl içerisinde hazır olması planlanıyor.

Türkiye, Fransa ve İtalya savunma bakanları kasım ayında, ortak savunma projelerinde işbirliği konularında niyet beyanı imzalamışlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah Fransa'ya gitmeden önce yaptığı açıklamada, "Savunma sanayi ve enerji de dahil olmak üzere tüm alanlarda iş birliğimizi ilerletmeye hazırız. Savunma sanayinde özellikle çok önemsediğim Fransa, Türkiye, İtalya üçlü olarak EUROSAM konusunda atacağımız adım çok çok önemli. Bugün onu tekrar ele alacağız." demişti.

Kaynak: Reuters / TRT Haber