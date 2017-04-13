Afganistan Yüksek Barış Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Abdulkerim Haddam, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı çifte standart uyguladığını belirterek, Türkiye'nin bakanları ve milletvekillerinin kendi halkıyla buluşmasına izin verilmezken teröristlerin her yerde miting ve eylem yapmasını izin verilmesini "utanç verici bir tablo" olarak niteledi.

Haddam yaptığı açıklamada, Türkiye İslam'ı ve Müslümanları savunan bir ülke olduğu için Avrupa'nın Türkiye ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine çeşitli ithamlarda bulunduğunu söyledi.

"Avrupa ülkeleri, Türkiye'ye karşı çifte standart uyguluyor. Türkiye'nin bakanları ve milletvekillerinin kendi halkıyla buluşmasına izin verilmezken teröristlerin her yerde miting ve eylem yapmasını izin veriliyor. Bu utanç verici bir tablo.'' diyen Haddam, Avrupa'nın söz konusu tutumu karşısında Türk halkının daha da birleşeceğine dikkati çekti.

"Türkiye Erdoğan ile daha da güçlendi"

Türkiye'nin AK Parti iktidarından önce borç batağında bir ülke olduğu değerlendirmesinde bulunan Haddam, Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye ekonomisinin çok güçlendiğini ve kimseye borcunun kalmadığını ifade etti.

Haddam, ''Türkiye, Erdoğan'ın yürüttüğü doğru siyaset sayesinde dünyada söz sahibi oldu. Türkiye'nin her yerine duble yollar yapıldı, modern havalimanları inşa edildi ve Türkiye her açıdan güçlü ve modern bir ülke haline geldi. Biz bunu dışarıdan daha iyi görebiliyoruz.'' diye konuştu. Haddam, Türkiye'nin savunma sanayinde ve diğer alanlarda da kendi imkanlarıyla yerli üretime geçtiğini, bu gelişmenin bir ülkenin gücünü gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" oylarıyla daha da güçleneceğini dile getiren Haddam, 16 Nisan'ın Türkiye'nin kaderini değiştireceğini söyledi.

''Türk halkı kimin ne olduğunu iyi biliyor, bu nedenle de çoğu 'evet' oyu kullanacaktır'' diye konuşan Haddam, Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımları kimsenin göz ardı edemeyeceğine inandıklarını kaydetti.

Haddam, ''Türkiye ve İslam dünyasının güçlenmesi için 'evet' çıkmasını temenni ediyoruz çünkü 16 Nisan'daki halk oylamasında 'evet' çıkarsa hepimiz kazanacağız, bunu kimse unutmasın.'' dedi.

"Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluk ebedi olacak"

Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ilişkilerinin ebedi kalacağını vurgulayan Haddam, sözlerine şöyle devam etti:

''Birçok ülke, Afganistan'a kendi çıkarları için yardım ediyor ancak Türkiye, dostluk gereği herhangi bir beklenti içinde olmadan bizim yardımımıza koşuyor. Bu nedenle ülkemizde Türkiye ve Erdoğan sevgisi giderek artıyor, bu da bizi sevindiriyor. Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı yardımları asla unutamayız, bizler Erdoğan'ın kazanmasını istiyoruz, o kazanırsa biz kazanırız, İslam dünyası kazanır.''

Afganistan Yüksek Barış Konseyi, Taliban ile görüşmelerde bulunmak için 5 Eylül 2010'da kurulmuştu.